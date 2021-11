MORTE NA SP-294: Motociclista perde a vida em colisão com ônibus

Por volta das 22h desta segunda-feira (15), o condutor de uma motocicleta trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no sentido de Tupã para Herculândia, quando em dado momento, por motivos a serem esclarecidos ele teria invadido a pista contrária e colidiu frontalmente contra uma ônibus que fazia a linha de Bauru para Panorama.

No ônibus estavam 32 passageiros e o motorista e nenhum deles ficou ferido, já o motociclista teve morte instantânea devido a violentíssima colisão. A motocicleta foi partida em várias partes. A equipe da Unidade de Suporte Avançada da concessionária que administra a rodovia esteve no local, mas nada pode fazer.

Equipes de sinalização da concessionária também estiveram no local sinalizando para que não houvesse outros acidentes. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência, bem como a Polícia Civil de Tupã, que já deu início as investigações para elucidar o acidente. A Perícia Técnica do Instituto de Criminalística coletou dados e imagens para determinar as causas do acidente.

A vítima foi identificada, José dos Santos Barbosa, de 34 anos, era morador de Herculândia, mas natural de Alagoas.