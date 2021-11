Caminhão de coleta de lixo fica “de rodas para o ar” após colidir em poste

Um caminhão da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (Prudenco), que atua na prestação do serviço de coleta de lixo, tombou na rotatória que fica entre a Rua Abílio Nascimento e a Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira, na altura do Jardim Sumaré, em Presidente Prudente, na tarde desta terça-feira (16). No veículo, seguia apenas o motorista, que foi socorrido com ferimentos leves e encaminha a atendimento médico.