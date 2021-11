DRACENA: Unifadra completa cinco anos de parceria com o futsal

Iniciada em 2016, a parceria do Dracena Tempersul Futsal com a Unifadra completa 5 anos. Nesta trajetória, a faculdade Unifadra também vem contribuindo para o desenvolvimento dos atletas e promovendo a formação em curso superior para um futuro além do esporte profissional. Com este apoio educacional, a Unifadra está lado a lado nas conquistas da equipe em importantes eventos esportivos.

Dracena é berço de atletas de destaque e a parceria entre o Tempersul Futsal e a Unifadra torna a cidade também conhecida nos campos da Educação, Esporte e Saúde. A marca Unifadra figura na identidade visual dos uniformes oficial e de treino, aparecendo nas diversas ações feitas pela equipe, além dos jogos.

A preferência dos atletas do Tempersul é pelo curso de Educação Física e a Unifadra oferece formação superior para que eles possam ter oportunidades em outras áreas, como a saúde. Por exemplo, um profissional de Educação Física pode atuar em hospitais (na recuperação e reabilitação de pacientes, em parceria com outros profissionais) ou mesmo em empresas (promovendo a saúde física e mental para uma boa performance profissional por meio da ginástica laboral).

A Unifadra se sente orgulhosa por cumprir seu papel educacional e ver sua marca na camisa de uma equipe que já disputou campeonatos estaduais e nacionais, como a Liga Nacional de Futsal 2020, considerada a mais importante competição das Américas e uma das mais disputadas do mundo.

Além disso, nos últimos anos, o Dracena Tempersul Futsal foi duas vezes vice-campeão da Copa Paulista de Futsal (hoje Copa LPF), em 2017 e 2021, e conquistou o título de campeão da Liga Paulista de Futsal 2020 (este último como Dracena Tempersul Intelli).

Atualmente, o Dracena Tempersul Futsal lidera a competição e já está classificado para as quartas de final de 2021 da LPF (Liga Paulista de Futsal).