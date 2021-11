Homem morre em acidente entre carro e caminhão

O motorista do carro GM/Corsa, Anderson de Oliveira Menezes, 33 anos, envolvido em uma colisão frontal com um caminhão, por volta das 22h desta segunda-feira (15), na Rodovia Manílio Gobbi (SP-284), em Paraguaçu Paulista (SP), faleceu na madrugada desta terça-feira (16).

Anderson ficou preso nas ferragens do carro, foi socorrido pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro de Paraguaçu.



Conforme informações passadas no momento do acidente pelo Corpo de Bombeiros, o caminhão seguia pela rodovia no sentido Assis-Paraguaçu e colidiu frontalmente contra o carro, que seguia na direção oposta, nas proximidades da ponte do Rio Capivara. A causa do acidente será investigada.

O motorista do caminhão também foi encaminhado ao Pronto Socorro de Paraguaçu Paulista, porém pelo resgate da Concessionária Eixo. Após a colisão, o caminhão caiu em uma ribanceira.