FLÓRIDA: Instituto Retribuir homenageia equipe de futsal da Escola Pércio

O Instituto Retribuir homenageou os alunos integrantes da equipe de futsal masculino da Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles que alcançou o 3º lugar nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo.

A homenagem realizada na noite de quinta-feira (11), contou com uma entrega de medalhas e placa condecorativa, ocorreu na sala recursos multimídia da unidade escolar e contou com a presença da Tatiani Ayashi e equipe gestora, pais de alunos, do professor de educação física Fernando Aparecido da Silva Monzani, membros do Instituto Retribuir e do secretário de esportes Luiz Roberto Aléssio.

Também marcou presença representando o prefeito em exercício, Sidnei Gazola, o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho.

“Precisamos continuar incentivando esses jovens no caminho do bem e o esporte é um caminho importante. Queremos que guardem com carinho essa conquista e que futuramente possa servir de exemplo para outros alunos”, frisou Luiz Roberto Aléssio.

Já a diretora, Tatiani Ayashi, destacou o empenho do professor, dos alunos e de toda a comunidade escolar para que fosse possível a realização da viagem e participação nos jogos.

Representando o “Retribuir”, Pedro Ventura parabenizou os alunos e destacou as ações e trabalhos desenvolvidos pelo instituto visando colaborar com o desenvolvimento escolar e outros setores no município.

Após a entrega das homenagens foi servido um coquetel em comemoração aos alunos.