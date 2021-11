OSVALDO CRUZ: Realizado com sucesso 1º Show de Talentos

Foi realizado em prol do dia da Cultura o 1º Show de Talentos de Osvaldo Cruz. O evento veio para mostrar e dar ainda mais valor aos “talentos” de cidade.

Foram dois dias de apresentação, sendo o segundo também transmitido em live pelo Facebook oficial da Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz.

Nos dois dias de eventos, todos os artistas tiveram a oportunidade de fazer a sua apresentação e foram avaliados por uma muito bem representada mesa de jurados. Ao final, foram classificados pela média de suas notas nas duas apresentações.

“Foi muito gratificante ver a diversidade de talentos que temos em nossa cidade, diversidade de gêneros, estilos, idades, dentre outras. Muito legal também ver o quanto cada artista “torcia” para o outro com muito respeito e admiração”, ressaltou a organização do evento que agradeceu todos os envolvidos na preparação do evento e também à todos os artistas que participaram.