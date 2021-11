Dracena goleia Botucatuense e fica a um empate da semifinal

Fora de casa, artilheiro faz dois no 1º tempo, camisa 10 repete a dose nos minutos finais e goleiro segura investidas da Veterana no bom início dos dracenenses nas quartas de final da Liga Paulista

O Dracena deu um grande passo em busca da classificação à semifinal da Liga Paulista de Futsal (LPF). Goleou por 4 a 0 a Botucatuense, no Complexo Esportivo Mário Covas Júnior (Ginásio Paralímpico), em Botucatu, e está a um empate da vaga. Vitinho, Alan e Léo Silva fizeram a diferença a favor dos visitantes na noite desta terça-feira (16).

O pivô fez dois no primeiro tempo, chegou a 13 na LPF e se isolou na artilharia do time. Foi a quarta partida seguida na competição com Vitinho balançando as redes. O abusado Alan premiou a boa atuação individual ao marcar duas vezes nos minutos finais, quando o goleiro-linha estava em ação. Agora ele tem 12 no total e é o vice-artilheiro. Completando o trio de peso dracenense, o arqueiro Léo Silva apareceu bem durante todo o confronto. Aliás, essa é uma constante.

O jogo de volta está marcado para sábado (20), às 19h, no Ginásio Alaor Ferrari, em Dracena. À Veterana, só há uma alternativa: vencer duas vezes. O triunfo por qualquer placar levaria a definição da vaga para a prorrogação. E, no tempo extra, a vantagem do empate está com o time da Cidade Milagre, devido à melhor campanha na primeira fase.