Estádio Prudentão recebe estrelas do futebol em jogo beneficente dia 27 de novembro

O Estádio Paulo Constantino “Prudentão” vai receber, no próximo dia 27 de novembro, uma grande partida de futebol beneficente. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) pelo Secretário de Esporte, André Domingos e o advogado Alexandre Bertão, membro da OAB de Presidente Prudente, durante uma reunião na Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente (Semepp).

A partida terá início às 10h, entre a Seleção Paulista e Amigos da OAB, e a entrada será um kg de alimento não perecível, que será revertido para o Fundo Social de Solidariedade para ser usado na campanha Natal Sem Fome. De acordo com Alexandre, o time do Amigos da OAB será comandado pelo professor Luis Roberto Ramos de Paula, o Preto, ex-goleiro profissional. Já no time da Seleção Paulista, nomes consagrados no futebol já confirmaram presença no jogo, entre eles: Sergio, ex-goleiro do Palmeiras; o volante Souza, ex-São Paulo; o lateral esquerdo Júnior, ex-Palmeiras e São Paulo e campeão do mundo pela seleção brasileira; Alex Silva, ex-zagueiro do São Paulo e Flávio Conceição, ex-volante do Palmeiras.

Para André Domingos, este dia marcará uma grande festa na cidade. “Quero dizer que estou muito feliz. Quando fui procurado pelo Alexandre Bertão, da OAB, e ele me falou dessa possibilidade de realizar esse jogo em prol da solidariedade, o prefeito Ed Thomas logo aceitou a ideia e estamos juntos nesse grande evento. Antes do jogo, também faremos uma preliminar com crianças de projetos sociais,que poderão jogar no Prudentão.”, contou Domingos.

Participaram ainda na reunião o Coordenador de Politicas Esportivas da Semepp, Rodrigo Araujo, Luis Roberto Ramos de Paula, o Preto (Amigos da OAB); Marcio Rodrigues (Coordenador do Projeto Escola de Esportes da Semepp) e Péricles Batista Menezes (Semepp).