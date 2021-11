FLÓRIDA: Fundo Social de São Paulo destina mais 200 cestas básicas para atender famílias

O Fundo Social do Município de Flórida Paulista recebeu na segunda-feira (9) a doação de mais 200 cestas básicas. Essas cestas básicas são do programa Alimento Solidário do Fundo Social de São Paulo, e serão destinadas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social.

As cestas básicas foram recebidas pela presidente do Fundo Social Municipal Nelci Ramalho de Araújo Fróio e a secretária de Desenvolvimento Social Naiara Nardin juntamente com o prefeito em exercício Sidnei Gazola.

Na ocasião, a presidente do Fundo Social Municipal Nelci Fróio, aproveitou para agradecer ao Governo do Estado de São Paulo na pessoa da primeira-dama Bia Dória, pela destinação destas cestas básicas que irão atender as famílias floridenses.

A distribuição será feita de acordo com a necessidade das famílias que são atendidas pelo Fundo Social e Secretaria de Desenvolvimento Social. Esta é quarta remessa de cestas básicas enviadas pelo Fundo Social de São Paulo para Flórida Paulista, sendo que a primeira foi 360 cestas, a segunda 344, depois 200 e agora mais 200, totalizando desta forma 1.104 cestas básicas.