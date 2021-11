OSVALDO CRUZ: Verba de R$ 700 mil para adequações no Estádio

A prefeita de Osvaldo Cruz, Vera Morena, anunciou a conquista de uma verba no valor de R$ 700 mil para investimentos em adequações do Estádio Municipal Breno Ribeiro do Val.

De acordo com a Prefeitura de Osvaldo Cruz, o Estádio Municipal tem uma sentença fixada para a execução de obras no local, sendo vários investimentos exigidos.

A obrigatoriedade das adequações levou a prefeita até São Paulo, onde junto à Secretaria da Casa Civil encaminhou pedido para a libe ração de recursos financeiros com a respectiva planilha de obras e a verba foi liberada a partir da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

A Prefeitura informou que a verba liberada não dará para executar todos os itens exigidos, porém serão executadas as prioridades que constam da planilha de investimentos exigidas para o funcionamento da praça esportiva, visando garantir o atendimento das normas da Federação Paulista de Futebol.