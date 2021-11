ADAMANTINA: Iluminação natalina será inaugurada no dia 28 de novembro

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, comunica que o tradicional acender de luzes do Natal Mágico marcado para o dia 21 de novembro foi reagendado para o dia 28 de novembro – sábado. A nova data foi marcada devido ao atraso dos fornecedores na entrega dos materiais natalinos.

Receberam a decoração do ‘Natal Mágico’, o Paço Municipal, praça Élio Micheloni, Parque dos Pioneiros, Rodoviária, Pontilhão da rua Joaquim Nabuco e a rotatória do Cristo. A decoração também se estende nas avenidas Rio Branco, Capitão José Antônio de Oliveira, Adhemar de Barros e Santo Antônio, e nas ruas Osvaldo Cruz e Deputado Sales Filho.

A chegada do Papai Noel está marcada para o dia 13 de dezembro. A data coincide com a abertura do comércio no período noturno – até às 22 horas.

De acordo com o secretário de cultura e turismo e presidente do Sincomércio Sérgio Vanderlei, a data foi escolhida com o objetivo de valorizar o comércio adamantinense. “Neste momento é extremamente importante a manutenção dos negócios. O comércio é um dos principais geradores de renda do nosso município”, explica.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marisa Cardim, este ano o Papai Noel receberá as crianças no espaço especialmente preparado no Paço Municipal. “É maravilhoso ver o brilho especial nos olhos das crianças na chegada do Papai Noel. Tenho certeza que estão ansiosas pela chegada do bom velhinho”, disse.