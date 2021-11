Astrazeneca pede autorização à Anvisa para aplicação da 3ª dose da vacina

A Anvisa recebeu hoje o pedido da Astrazeneca para autorização de aplicação da dose de reforço com o imunizante produzido pela farmacêutica.

Em nota, a agência informou que o pedido “envolve a avaliação da segurança e de eficácia para aplicação de uma terceira dose da vacina”. Atualmente, a bula prevê duas doses para imunização completa.

A terceira dose seria aplicada ao menos seis meses após o individuo completar a vacinação com a dose 2. “A proposta envolve todas as faixas etárias atualmente incluídas na bula, ou seja, pessoas com 18 anos de idade ou mais”, diz o texto.