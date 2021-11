Covid: SP amplia dose adicional da vacina para toda população maior de 18 anos

Todas as pessoas maiores de 18 anos serão vacinadas com a terceira dose da vacina contra covid-19 em São Paulo a partir de amanhã (18). O anúncio foi feito hoje pelo governador João Doria.

Estão elegíveis para o reforço todos que já receberam a segunda dose há mais de cinco meses. Segundo a estimativa da Secretaria Estadual de Saúde, cerca de 710 mil pessoas poderão receber o imunizante.

Contando com quem já tinha autorização para a 3ª dose – idosos, imunossuprimidos e profissionais da saúde – 6 milhões de pessoas já poderiam ter recebido o reforço, no entanto, apenas 3 milhões voltaram aos postos de saúde. A expectativa é de que todos sejam vacinados até fevereiro.

Regiane de Paula, secretária do Plano Estadual de Imunização (PEI), afirmou que o estado registrou uma queda de 7,5% no número de faltosos na última semana, o que ainda é pouco perto do número de cidadãos que precisam se vacinar.

Segundo Doria, 56% dos hospitais estaduais não têm mais pacientes de covid-19 em tratamento. No pico da pandemia, 66 hospitais atendiam covid-19. Hoje, 29 unidades de referência mantém o atendimento.

Hoje, São Paulo tem 1,2 mil pessoas internadas em UTI e 1.394 em enfermarias. No auge do contágio, esse número chegou a mais de 13 mil.