DRACENA: COMUTRA é reativado para buscar melhorias no trânsito

A gestão municipal reativou o Conselho Municipal de Trânsito – COMUTRA. O prefeito André Lemos informa que o objetivo é verificar, discutir e deliberar sobre as deficiências do trânsito dracenense, propor melhorias que ofereçam maior segurança aos usuários ao passo que modernize a cidade que se encontra em forte expansão de sua área urbana.

Na quarta-feira, 10, os integrantes do Comutra se reuniram na Sala do Cidadão, no Paço Municipal, em um primeiro encontro.

Foi eleito para presidir o Conselho o bombeiro da reserva Augusto César Sitta, que hoje ocupa a função de diretor de manutenção e controle de frotas da Secretaria Municipal Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários e para secretariar, a escolha foi pela advogada Natália P. Gesteiro da Palma, que é advogada da Câmara Municipal.

Sitta informou que esta primeira reunião tinha a finalidade de escolha dos dirigentes do Conselho, bem como de local e periodicidade para as reuniões (serão mensais), porém alguns assuntos já foram levantados para as próximas reuniões como: Estacionamentos em 45 graus, estacionamentos privativos, excesso e demandas de lombadas, áreas para carga e descarga e também a questão da zona azul.

CONFIRA A COMPOSIÇÃO ATUAL DO COMUTRA

I – Representantes da Secretaria Municipal de Assuntos Viários:

ADEMAR ALVES PEREIRA; ANISIO DE ALMEIDA; AUGUSTO CÉZAR SITTA. II – Representante da Associação dos Despachantes e Auto Escolas de Dracena: CLAUDIO FIUZA PACHECO.

III – Representante da Associação Comercial e Empresarial de Dracena: ARILDO LUCIANO GERLIN DA SILVA.

IV – Representante da Câmara Municipal de Dracena: NATALIA PALUDETTO GESTEIRO DA PALMA.

V – Representante da OAB – Subseção de Dracena: JOÃO PAULINO DA SILVA.

VI – Representante indicado pelo CONSEG – Conselho de Segurança: MILTON POLON.

VII – Representante da Polícia Militar: 1º Sgt PM GERSON REZENDE.

VIII – Representante da AEARD – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Dracena/CREASP; LAÉRCIO PERES.

IX – Representante do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos: DONIZETE GRANDE ALVES.