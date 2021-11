JUNQUEIRÓPOLIS: Acerola do Município está presente no Mesa São Paulo

Nesta quinta-feira, 18 de novembro, com a presença do Governador, João Doria, o Vice-governador, Rodrigo Garcia, o Secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges e outras autoridades foi aberta o Mesa SP 2021, que acontece de hoje 18,19 e 20, das 10h às 20h, no Memorial da América Latina, Auditório Simón Bolívar em São Paulo capital.

Junqueirópolis participa do evento representado pela parceria da COOPAJ e Diretoria de Agronegócio com apoio da prefeitura municipal.

O Stand de Junqueirópolis está sob apresentação dos jovens representantes da agricultura local o Fernando Alegretti (COOPAJ) e Tiago Guimarães (Diretoria do Agronegócio) mostrando aos visitantes a fruta da Acerola, stand que foi visitado na manhã de hoje pelo governador João Doria e seus secretários.

Mesa SP 2021

A Exposição visa fomentar os produtos artesanais e os produtos tradicionais da agropecuária dos municípios de São Paulo, principalmente aqueles processados pelas pequenas e médias agroindústrias, tanto os de origem animal quanto os de origem vegetal.