Justiça fará amanhã audiência com credores e ex-funcionários da Floralco

A juíza de direito do Fórum da comarca de Flórida Paulista, Dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino, informou que realizará uma audiência com credores, ex-funcionários e seus representantes jurídicos nesta sexta-feira, dia 19.

A decisão da magistrada foi tomada devido à recente publicação da nova lista de credores e aos prazos de impugnação que serão abertos pela Justiça.

Na audiência, serão abordados os seguintes tópicos: critérios de atualização e categorização dos créditos; imprescindibilidade de serem informados os dados bancários das pessoas que vão levantar o pagamento (credores ou advogados, a depender da procuração); e necessidade de juntada pelos advogados da procuração com poderes para receber e dar quitação, sem a qual apenas o credor poderá receber e levantar o dinheiro.

Ainda, na ocasião, serão apresentados os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dos últimos meses visando dar maior celeridade no processo de falência da GAM e Bertolo.

A juíza destacou ainda na sua decisão, que a audiência será importante para evitar impugnações desnecessárias, diminuindo o litígio e tornando mais célere o início dos pagamentos, o que será mais bem explicado no ato. Por fim, destaca a juíza que ex-funcionários e demais credores devem fornecer e atualizar dados bancários com urgência para recebimento dos valores provenientes do primeiro rateio.

Os e-mails para envio dos dados são [email protected] e [email protected] As novas relações de credores estão disponíveis no site www.expertisemais.com.br.

Todos os credores terão até o dia 17 de novembro de 2021 para conferência de eventuais erros materiais quanto aos dados pessoais (nome completo, dados bancários e CPF), valor e/ou classificação de seus créditos, devendo apontar tais inconsistências diretamente à administradora judicial, via email institucional da falência, mencionado anteriormente.

O evento será realizado no Ginásio de Esportes “Valdemir Ferrarezi”, ao lado do pátio da feira livre com entrada limitada para 335 pessoas, sendo necessário a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses da vacina, ou dose única contra Covid-19.