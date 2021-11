LUCÉLIA: Divulgado horário de funcionamento do comércio no final do ano

O Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Lucélia divulgou o horário especial de funcionamento do comércio para este fim de ano. No dia 8 de dezembro, feriado de Imaculada Conceição, o comércio terá funcionamento das 9h às 18h. Segundo o Sincomércio, trata-se de uma compensação do dia 28 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval.

Nos dois sábados que antecedem o Natal – 11 e 18 – o comércio da cidade irá funcionar das 9h às 15h. Na semana anterior ao Natal – dias 13, 14, 15, 16 e 17 – o comércio abre suas portas às 9h e segue até às 20h. Cada empresa deve organizar internamente as escalas de trabalho dos funcionários. Já na semana do Natal – dias 20, 21, 22 e 23 – o funcionamento do setor será das 9h às 22h. As empresas também devem organizar as escalas dos trabalhadores.

Já na véspera do Natal, dia 24, o comércio vai funcionar das 9h às 17h. Na semana que antecede o Réveillon – dias 27, 28, 29 e 30 – o comércio vai funcionar das 9h às 18h. E na véspera do Ano Novo, dia 31, das 9h às 13h.

(Com informações do Aqui Lucélia)