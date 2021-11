FLORA RICA: Vereador pede notebooks para professores e computadores para a sala de informática

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica, o vereador Paulo Eduardo Gomes da Silva apresentou indicação solicitando à Prefeitura Municipal para que faça a aquisição de notebook para os professores e que viabilize computadores para sala de informática da escola.

Ressaltou o vereador que tudo hoje é através da informática, e com aquisição de notebooks aos professores, o trabalho será feito com muito mais agilidade e facilidade no sistema educacional.

“Quanto à aquisição de computadores para a sala de informática, é também para dar mais qualidade de vida aos usuários e sempre colocando a educação como uma das prioridades no município”, afirmou.

Ainda na mesma sessão, o vereador apresentou indicação solicitando à Prefeitura Municipal de Flora Rica para que faça a instalação de ar condicionado em todas as salas da escola.