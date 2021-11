FLÓRIDA: Prefeitura abre licitação para obras de infraestrutura na ampliação da área industrial e comercial

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está abrindo licitação visando a contratação de empresa especializada para a execução de obras de implantação de infraestrutura para ampliar o distrito comercial e industrial.

A administração municipal adquiriu um espaço de terra às margens da via de acesso na entrada de Flórida Paulista para a ampliação da área industrial.

A extensão de terra adquirida localiza-se na continuidade da área comercial e industrial da primeira etapa, sendo que desta forma, os dois lados da pista ficarão inteiramente para a instalação de empresas e indústrias.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do site e jornal Folha Regional foi investido na aquisição da área de terra o valor de R$ 120 mil onde aplicaram recursos próprios do município através de leilão de veículos realizado pela Prefeitura.

O prefeito Wilson Fróio Júnior conseguiu com o deputado federal Baleia Rossi a viabilização de uma verba no valor de R$ 400 mil junto ao Governo do Estado. Esta verba será destinada para as obras de infraestrutura no local. Nos últimos meses, a Prefeitura Municipal através de máquinas e caminhões, retirou terra do local visando deixar o terreno plano para iniciar a implantação da infraestrutura, como divisão de novas ruas, rede de água e esgoto, energia elétrica, além de pavimentação asfáltica.

Após a terraplanagem ter sido finalizada (uma vez que o terreno tinha um enorme barranco) agora a Prefeitura está abrindo a licitação para que a empresa contratada possa iniciar de imediato as obras de infraestrutura.

De acordo com a Prefeitura Municipal já existem vários interessados em área para a montagem de empresas na nova área comercial e industrial.

A intenção da Prefeitura é dotar a área com a infraestrutura necessária para depois disponibilizar para os interessados, visando a geração de empregos e renda para Flórida Paulista.

As empresas interessadas agora serão contempladas com lotes para a construção após processo de licitação, atendendo assim orientação da justiça.