LUCÉLIA: Leilão da Usina Bioenergia recebe proposta de R$ 270 milhões, porém situação permanece indefinida

Segue indefinido futuro da Usina Bioenergia de Lucélia. O leilão ocorrido nesta quinta-feira (18), após a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, homologado pelo Poder Judiciário, recebeu uma proposta, no valor de R$ 270 milhões, acima do lance inicial de R$ 245 milhões. A sessão foi transmitida ao vivo pela R4C Administração Judicial.

No leilão a empresa Dong Thry Dong Ltda, com sede em Fortaleza (CE), apresentou proposta para pagamento da compra em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 100 milhões até 30 de janeiro e a segunda, de R$ 170 milhões, até 30 de março, garantidas pelo banco alemão Deutsche Bank.

Porém, segundo relataram os administradores judiciais, o certame fica indefinido. Eles elencaram duas situações. Uma delas é que a empresa interessada não teria apresentado informações de documentos contábeis e outras exigências que comprovassem a efetiva capacidade financeira e econômica do proponente, para honrar o compromisso.

Outro aspecto ponderado pelos administradores judiciais é que o edital prevê pagamento à vista, e na condição de proposta com parcelamento – como ocorreu – a mesma deve ser submetida a uma reunião entre os credores, no prazo de até 30 dias, para deliberação.

Com esses dois aspectos, os administradores entenderam que a situação permanece indefinida, o que vai demandar novos desdobramentos. O mesmo entendimento foi manifestado durante o certame pelo advogado da empresa luceliense, Jorge Niciola, presente ao espaço onde foi realizado o leilão.

Agora, o resultado do certame, dentro do atual cenário, será relatado em uma ata, pelos administradores judiciais, e incorporado aos autos, junto ao Poder Judiciário, para posterior decisão. Remotamente, em ambiente virtual, o juiz Fabio Alexandre Marinelli Sola acompanhou a sessão. Não há prazo para as novas decisões.

Com informações do Aqui Lucélia/Foto Arquivo