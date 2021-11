Caminhão tomba após colisão com veículo na SP-294

Por volta de 06h30 deste domingo (21), foi registrado um acidente com três vítimas na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, km 640, em Junqueirópolis.

Segundo informações obtidas junto a Polícia Militar Rodoviária, Base Operacional de Adamantina, um caminhão Mercedes Bens L 1618 com placas de Monte Castelo, carregado com Mangas, fazia o sentido Irapuru a Dracena quando bateu na traseira de um veículo Volkswagen Gol, placas de Junqueirópolis, tombando em seguida.





Os condutores do caminhão de 54 anos e do veículo de 23 anos, além de um acompanhante do Gol, tiveram apenas ferimentos de natureza considerada leve.

Comparecem no local além da Polícia Militar Rodoviária, Equipe do Corpo de Bombeiros de Dracena, Funcionários da Concessionária Eixo e Polícia Técnica.