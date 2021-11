Homem é preso após tentar matar outro com golpes de faca em Flórida Paulista

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Flórida Paulista acusado de tentar matar outro com golpes de faca na madrugada deste domingo (21) na Avenida Manoel Garcia Redondo.

Segundo informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Militar, uma testemunha relatou que ambos discutiram e que o acusado em posse de uma faca, desferiu golpes que acertaram o abdômen, cabeça e mãos.

A vítima estava no interior de uma residência no momento em que os policiais chegaram para o atendimento da ocorrência. Ele sangrava bastante e foi levado para a Santa Casa de Flórida Paulista com o apoio de uma ambulância.





Ele recebeu os primeiros atendimentos e precisou ser transferido para o Hospital das Clínicas de Marília em decorrência dos graves ferimentos.

O autor que fugiu do local, mas foi localizado e detido momentos após o crime pelos policiais militares. A faca utilizada também foi encontrada e apreendida.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente de Polícia de Adamantina onde foi elaborado o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio mantendo o acusado detido na Cadeia Pública.

A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o crime.