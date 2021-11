FLÓRIDA: Educação municipal informa retorno de 100% das aulas presenciais para o final do mês de novembro

A administração municipal através da Secretaria de Educação de Flórida Paulista, está informando que o retorno das aulas 100% presenciais está previsto para o final do mês de novembro.

Desta forma, os estudantes da rede de ensino municipal, sendo a Emef Octaviano José Corrêa, Emefei Mariana Militão Rondon, Creche Flórida, Creche Maria Yvonne de O. Fróio, Creche Geni Soares de Moraes de Lima, devem voltar às aulas presenciais, pois agora passam a ser obrigatórias depois de avaliação e autorização do comitê científico do Governo de São Paulo.

Estão livres da obrigatoriedade estudantes com comorbidades que apresentarem atestado médico e exames que comprovem tal situação para permanecer em atividades remotas.

Segundo informações da secretária municipal da Educação Carmen Paschoaleto, as escolas e creches poderão receber 100% dos alunos, sendo respeitado o protocolo de medidas preventivas, obedecendo assim o distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos com álcool em gel.

Com o retorno das aulas, os uniformes 2022 dos alunos serão providenciados, e as medidas das crianças já podem ser tiradas nas escolas, para que no ano que vem já estejam prontos para uso logo no início do ano letivo. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, com referência aos kits da merenda para as escolas de ensino fundamental do município, está previsto mais uma entrega para o mês de novembro.