Lewis Hamilton conquista Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton venceu o Grande Prêmio do Catar pela Mercedes neste domingo (21), reduzindo a vantagem de Max Verstappen na classificação do mundial de pilotos da Fórmula 1 para 8 pontos, com apenas duas corridas restantes.

Verstappen, da Red Bull, ficou em segundo após largar em sétimo por ser penalizado de perda de cinco posições no grid de largada por não respeitar bandeiras de advertência na qualificação de sábado, mas ganhou um ponto bônus por ter a volta mais rápida.

O bicampeão mundial Fernando Alonso, da Alpine, ficou em terceiro lugar, o primeiro pódio do espanhol de 40 anos desde 2014.

“Foi bem simples, estava bastante solitário na frente”, disse Hamilton, que liderou desde a largada e que não foi desafiado em nenhum momento nas 57 voltas da corrida noturna no Catar.

“Claro, eu gosto das corridas em que você está lutando, mas precisávamos desses pontos hoje, então acho que foi um trabalho realmente sólido da equipe […]. Que venham as próximas duas”, afirmou.

A vitória foi a sétima de Hamilton em 20 corridas nesta temporada e a 102ª de sua carreira, ampliando um recorde.

Porém, Verstappen, holandês de 24 anos, ainda pode vencer o campeonato com uma corrida de folga na próxima rodada, na Arábia Saudita, se Hamilton não conseguir pontuar.

O mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, ficou em quarto, enquanto o francês Esteban Ocon, da Alpine, ficou em quinto.

Lance Stroll ficou em sexto, pela Aston Martin, à frente da dupla Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari. Lando Norris terminou em nono, pela McLaren, e Sebastian Vettel fechou o top 10, pela Aston Martin.