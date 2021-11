Polícia Civil fez acompanhamento em locais de realização das provas do Enem em Dracena

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia Seccional de Polícia de Dracena, esteve presente neste domingo (21), nas seis escolas onde ocorreram a aplicação das provas do Enem 2021, a fim de garantir a segurança e tranquilidade, em Dracena.

Neste primeiro dia do certame de provas do Enem 2021, os portões das escolas foram abertos as 12 horas e o encerramento se seu as 19 horas. O evento transcorreu na mais absoluta normalidade e sem nenhuma intercorrência policial registrada, e em Dracena 1080 candidatos estavam inscritos para a prova.

A segunda etapa do Enem 2021 está marcada para o próximo domingo (28). E a Polícia Civil estará presente novamente.