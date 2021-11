SALMOURÃO: Campanha eleitoral está a todo o vapor

Com nova eleição programada para o dia 5 de dezembro, a campanha eleitoral segue a todo o vapor em Salmourão.

A cidade está em clima de eleição com adesivos dos dois candidatos a prefeito. No último final de semana aconteceu o primeiro debate com a presença dos dois candidatos promovida por uma emissora de rádio de Osvaldo Cruz.

Os dois candidatos que registraram candidaturas a prefeito e vice são: Marquinhos prefeito e Eduardo vice-prefeito (pela coligação PV/DEM) e Sonia Gabau prefeita e Márcia Pravato vice-prefeita (pela coligação PSDB/PP).

Os dois candidatos estão em plena campanha eleitoral com visitas às residências apresentando o Plano de Governo e propostas.

A distribuição de material gráfico, passeatas, caminhadas e circulação de carro de som também estão permitidas até às 22h da véspera da votação. Reuniões públicas e comícios podem ser realizados até 2 de dezembro.