Morre locutor de Rodeio BarraMansa aos 68 anos

O mundo do Rodeio está em luto. Morreu nesta terça (23), o locutor José Rodrigues Pereira, conhecido como BarraMansa, aos 68 anos, um dos percursores da narração de Rodeio no país. BarraMansa foi responsável por abrir as portas e divulgar a categoria, lançou narradores como Asa Branca (morto em 2020) e Mara Magalhães, a locutora de mais famosa entre as mulheres.

BarraMansa estava internado no Hospital de Base de Rio Preto (SP), onde passou por uma cirurgia de emergência com um quadro de hérnia encarcerada, segundo informações da assessoria. O comunicado diz ainda que “o velório será realizado a partir das 14h, e o corpo será sepultado às 18h de hoje, no município de Adolfo (SP).

Veja comunicado postado nas redes sociais pela assessoria de BarraMansa: