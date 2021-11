Carro fica destruído após acidente com caminhão carregado com toras

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o acidente foi no cruzamento da Rua Sebastiana de Oliveira com a Avenida Junqueira. Pelas fotos do acidente, é possível ver que o carro bateu em uma árvore, na calçada de uma residência. A parte traseira do veículo ficou totalmente destruída.

As toras também ficaram espalhadas por diversos pontos da via e calçadas.

Uma pessoa foi socorrida pela Unidade de Resgate. Entretanto, ainda foi não divulgado o sexo da vítima, nem o estado de saúde.