DRACENA: ‘Acender das Luzes’ será nesta sexta e população está convidada

Os preparativos na Praça Arthur Pagnozzi para o evento ‘Acender das Luzes’, da programação do Doce Natal, seguem em ritmo acelerado pela administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Nesta sexta-feira, 26, será lançado o início das festividades natalinas, às 20h, na Praça Arthur Pagnozzi, onde será acesa toda iluminação temática de Natal do município. Vários pontos da cidade estão com luzes de Natal.

No evento de sexta, o público poderá contar com a projeção de Natal feita pela empresa dracenense AB Music, apresentação do Coral da Escola Heitor Villa Lobos e show especial com o cantor Marcos Bronco.

A Secretaria de Cultura também está montando um lindo presépio na Praça Arthur Pagnozzi, com lindas imagens retratando o momento do nascimento do menino Jesus.

A Casinha do Papai Noel será inaugurada no mesmo dia, mas estará aberta para visitações no dia 13 de dezembro, quando ocorrerá a chegada do Papai Noel, em um grande evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) e a Prefeitura.