Enfermeira é autuada em R$ 6 mil por matar frango estrangulado e fazer piadas zombando do animal

Segundo a Polícia Ambiental, um vídeo circulou pelas redes sociais e fez com que a autora fosse localizada



Uma enfermeira de Osvaldo Cruz foi autuada pela Polícia Militar Ambiental pelo crime de maus-tratos nesta quarta-feira (24) em Osvaldo Cruz.

Segundo informou Polícia Ambiental, após tomar conhecimento de um vídeo que circulava em redes sociais em que uma mulher aparece matando um frango através de estrangulamento, fazendo piadas e zombando do animal, uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi até uma residência no Bairro Sotei Furuguem em Osvaldo Cruz para averiguar o fato.

Policial aponta para manchas de sangue do animal no local em que o vídeo foi gravado



Chegando ao local os policiais fizeram contato com a envolvida (uma enfermeira de 40 anos) que confirmou a autoria do fato e informou que fez em tom de brincadeira para mostrar a amigos.

Cabe salientar que o abate de animais de consumo deve respeitar regras sanitárias e de abate humanitário, sendo que a morte do animal deve seguir padrões que excluem a crueldade e o abuso.

Diante dos fatos a autora foi autuada em R$ 6.000,00 por maus-tratos com a morte do animal e responderá a inquérito policial.



ASSISTA ABAIXO O VÍDEO CEDIDO PELA POLÍCIA AMBIENTAL