JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inicia ornamentação Natalina de 2021

A prefeitura de Junqueirópolis iniciou nesta quarta-feira (24/11/21), os trabalhos de ornamentação das vias públicas alusivo ao Natal e festividades de final de ano.

A ornamentação busca oferecer ao comércio e população um estímulo para as festas natalinas, com expectativa no aquecimento das vendas, onde a prefeitura e ACEJ através da Comissão de Natal estão inovando nas decorações com objetivo de chamar a atenção do consumidor local e regional que passarem pelo centro da cidade.