SP desobriga uso de máscaras em locais abertos a partir de 11 de dezembro

A partir de 11 de dezembro, o uso de máscaras será dispensado em ambientes abertos sem aglomeração no estado de São Paulo. A decisão foi anunciada em coletiva de imprensa nesta quarta-feira no Palácio dos Bandeirantes.

— A partir dessa data nao será mais obrigatório o uso de máscaras no estado ao ar livre, mas continuará obrigatório nas áreas internas e para as estações e centrais de transporte público no estado, mesmo que a céu aberto. Obviamente em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo a obrigatoriedade permanece — disse o governador de São Paulo, João Doria.

A medida valerá para locais como parques e ruas, que permitem distanciamento entre as pessoas.

As máscaras continuarão obrigatórias em locais abertos com aglomeração e em locais fechados. Ainda não há previsão de quando poderá ocorrer dispensa do item de precaução nestes casos.

A liberação do uso de máscaras em locais abertos já era ensaiada há algumas semanas. Dependia, porém, da melhora dos indicadores de casos, internações e mortes por Covid. Segundo Doria, internações e mortes já tiveram uma queda de 90% em relação ao pico da pandemia.