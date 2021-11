ADAMANTINA: Prefeitura receberá 600 mil para investimento em infraestrutura urbana

A Prefeitura de Adamantina receberá da Secretaria de Desenvolvimento Regional mais R$ 600 mil para execução de melhoria em infraestrutura urbana.

O repasse conta com o apoio do deputado estadual Mauro Bragato e foi anunciada durante a visita do presidente da Assembléia Legislativa e então governador em exercício, Carlão Pignatari.

Com o recurso, a obra será executada na Avenida Marechal Castelo Branco – Via de Acesso, além de outros trechos.

“Gostaríamos de agradecer mais uma vez ao governo do estado de São Paulo e ao deputado estadual Mauro Bragato pelo repasse e ao apoio da nossa vice-prefeita Dinha e dos vereadores da bancada do DEM, Riquinha, Cid Santos e Aguinaldo Galvão, na busca por recursos”, afirma o prefeito Márcio Cardim.

Relembre

No final do mês de outubro, a Secretaria de Desenvolvimento Regional com o apoio do deputado estadual, Mauro Bragato,também destinou ao município o montante de um milhão de reais para investimento em infraestrutura asfáltica.