DRACENA: Administração Municipal desenvolve projeto para adequar terminal rodoviário

O terminal rodoviário de Dracena necessita de várias melhorias, pensando nisso a administração municipal prepara projeto visando adequar todo o ambiente. No sábado, 20, pela manhã, o prefeito André Lemos acompanhado do secretário de Infraestrutura, Assuntos Viários, Habitação Ademar Alves Pereira (Ademar do Gesso) e o diretor de Limpeza Pública Marcos Antônio da Cruz (Marco do Lanche) foram até lá e viram todos os problemas de perto. No sábado foi capinada toda área verde da rodoviária.

O prefeito fez um vídeo ao vivo no local e apresentou as condições precárias. Pintura antiga descascando; piso quebrado; pombas evacuando por todo telhado; banheiros com vários estragos, como portas faltando, vidros quebrados; pias e pisos deteriorados e ainda o problema de moradores de ruas e usuários de entorpecentes e bebidas alcóolicas incomodando o público. Mesmo a Assistência Social passando pela rodoviária e abordando essas pessoas, eles continuam frequentando o lugar, porque muitas vezes não aceitam ajuda.

O secretário Ademar pontuou que a rodoviária terá uma grande mudança visando oferecer melhores condições ao público que necessita utilizá-la. “Entre as melhorias que faremos, iremos construir sala de espera, com ar condicionado, onde apenas pessoas que irão embarcar poderá ter acesso, instalaremos grades evitando ficar amplamente aberta”, comentou o secretário dizendo que a intenção é que a melhoria seja concretizada no próximo ano.