FLORA RICA: Câmara Municipal recebe deputado federal

Na tarde do dia 12, Flora Rica recebeu o deputado federal Roberto de Lucena e sua equipe na Câmara Municipal.

Para recepcionar o deputado em sua visita, compareceu o prefeito Gilberto Sanches (Gica), acompanhado da vice-prefeita Josemara Ferreira (Josi) juntamente da presidente da Câmara Rosicler Camargo e os demais vereadores Maria Alice, Alan Gonçalves, Edvaldo Brito, Moisés da Silva, Paulo Eduardo e José Tenório. Os secretários do município também marcaram presença na Câmara Municipal.

Na oportunidade, a presidente da Câmara Municipal, vereadora Rosicler discursou e agradeceu o deputado pelo trabalho em favor de Flora Rica, destacando a importância da visita do parlamentar na cidade.

Além da presença de Roberto de Lucena, a Câmara Municipal contou com a participação de diversos prefeitos e vice-prefeitos de outras cidades e importantes autoridades da região do Oeste Paulista, como o prefeito Ricardo Mitsuro e o vice Gilson Paulo de Mariápolis, o prefeito Roberto Batista de Sagres, o vice-prefeito Luiz Vittoretti de Irapuru, o vice-prefeito Reginaldo Trives de Santo Expedito e vereadores de Lucélia, Paulicéia, Santa Mercedes e Santo Antônio do Aracanguá.