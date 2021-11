FLÓRIDA: em reunião, Justiça fala sobre pagamentos e dá detalhes do processo da Floralco e GAM

Participaram do evento os advogados, ex-funcionários e credores

Em reunião realizada no dia 19, nas dependências do Ginásio de Esportes “Valdemir Ferrarezi” em Flórida Paulista, a juíza de direito do Fórum da comarca local, dra. Jéssica de Paula Costa Marcelino e representantes da administradora judicial atualizaram importantes informações aos advogados, ex-funcionários e credores da extinta Usina Floralco (Grupo Bertolo) e GAM.

O evento contou a presença maciça dos interessados, onde em um painel digital foram apresentadas informações quanto aos pagamentos, lista de credores e outros detalhes.

Um dos assuntos, inclusive o mais esperado pelos ex-funcionários e seus representantes jurídicos, diz respeito ao pagamento das dívidas trabalhistas.

Foi explanado que aqueles funcionários que têm a receber da GAM – Empreendimentos e Participações (empresa que geriu a Floralco antes de seu fechamento e durante a recuperação judicial), vão receber somente 13,8702% dos débitos trabalhistas.

Já os funcionários da extinta Usina Floralco (Grupo Bertolo), vão receber 97,2330%, e terão descontadas as taxas de TED cobradas pela agência bancária.



Apesar de estarem definidos os critérios, o pagamento ainda não tem data marcada para ocorrer, porém, acredita-se que no primeiro bimestre de 2022, os trabalhadores possam estar recebendo os direitos trabalhistas ansiosamente esperados.

Vale destacar a celeridade do Poder Judiciário de Flórida Paulista frente a este processo e o empenho dos funcionários do Fórum para a solução deste problema que já se arrasta há mais de uma década.

Além de pôr fim na espera dos trabalhadores, o pagamento também deve movimentar a economia e o comércio local.

CONFIRA ABAIXO O CONTEÚDO NA ÍNTEGRA