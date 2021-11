FLÓRIDA: Floridense é ordenado diácono permanente pelo bispo da diocese de Marília

Um fato histórico ocorre na Diocese de Marília, onde 32 homens casados estão sendo ordenados diáconos permanentes. A palavra diácono vem do grego que significa literalmente serviço.

No último sábado, aconteceu em Dracena a ordenação de cinco diáconos, sendo das cidades de Dracena, Junqueirópolis e Flórida Paulista.

A ordenação ocorreu na igreja matriz de Dracena, com a presença do bispo Luiz Antonio Cipolini. Os diáconos ordenados são: José Alípio Pereira (Flórida Paulista), Dorival Nogueira Santana (Junqueirópolis), Luiz Antonio Possari, José Antonio Cruz, Nivaldo Aparecido Mota e Rodrigo Nascimento Ribeiro (Dracena).

No diaconado, a partir do Concílio Vaticano II, em 1967 o papa São Paulo VI, restaurou o diaconado permanente incluindo para homens casados. Assim, depois de muito amadurecimento, a Diocese de Marília decidiu aderir esta proposta vocacional e desde 2014 abriu a Escola Diaconal São Lourenço para cerca de 70 candidatos; destes 32 estão agora sendo ordenados.

O diácono não é ordenado ao sacerdócio, mas a serviço do ministério sacerdotal. Desta forma pode presidir a Celebração da Palavra de Deus e distribuir a Sagrada Comunhão; na missa ele proclama o Evangelho e ajuda na organização do altar servindo o padre, comunicando o abraço da paz e despedindo os fiéis ao final da missa; pode presidir casamentos e batizados; realizar bênçãos, presidir as exéquias nos funerais; dar a bênção do Santíssimo etc.

Podem assumir a orientação pastoral de movimentos, comunidades e pastorais e servir pastoralmente nas obras sociais da igreja a autêntica diaconia da caridade.

Na cerimônia ocorrida em Dracena, o diácono floridense José Alipio Pereira contou com a presença de familiares e amigos.

(Com informações do Bastidores da Notícia/Dracena)