Junqueirópolis concorrerá ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

Esta semana os representantes de Junqueirópolis, o Agente de Desenvolvimento Municipal Luiz Henrique Pelegrinelli, e da imprensa Cido Oliveira estiveram na sede do Sebrae Regional de Presidente Prudente, onde se encontraram com o gerente regional Cavalcante e a consultora Selma Luz, com o objetivo de conhecer o projeto para o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor – PSPE, que chega a sua XI edição, do qual Junqueirópolis participará.

O Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor é concedido a prefeitos que tenham implantado projetos, com resultados mensuráveis, de estímulo à formalização, desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios, contribuindo, assim, para o crescimento econômico, social e ambiental de seus municípios.

Sendo uma excelente ferramenta para dar visibilidade aos gestores municipais que acreditam e valorizam os pequenos negócios locais.