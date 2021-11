PoderData: Lula segue na liderança; Moro, Ciro e tucanos empatam em 3º

Pesquisa divulgada pelo site “Poder360” na noite de hoje mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança da corrida eleitoral, para o pleito do ano que vem. O petista também vence todos os candidatos em um eventual segundo turno, variando a sua pontuação entre 47% e 54%. Moro, Ciro e Doria/Leite estão tecnicamente empatados na terceira posição, sempre com Bolsonaro em segundo.

A pesquisa foi realizada pelo PoderData, divisão de estudos do site de notícias, entre os dias 22 de novembro e 24 de novembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A simulação considerou dois cenários distintos —um com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e outro com o governador de São Paulo, João Doria. Ambos disputam as prévias do PSDB para saber quem será o candidato que vai representar a sigla —o ex-prefeito de Manaus (AM), Arthur Virgílio, também disputa as prévias, mas não aparece na pesquisa.

No primeiro cenário, Lula tem 34% da preferência do eleitor contra 29% de Bolsonaro. Em seguida surgem Moro (8%), Ciro Gomes (7%) e Doria (5%). Moro, Ciro e Doria estão tecnicamente empatados na terceira posição.