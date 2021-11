Bandidos armados com faca roubam farmácia

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz, está à procura de um casal que armados com faca roubaram uma farmácia no centro de Osvaldo Cruz, na noite desta quinta-feira (25).

Informações levantadas pela reportagem, dão conta de que, um casal armado com faca adentrou a farmácia com os rostos cobertos, anunciou o roubo, a dupla levou uma certa quantia em dinheiro, após o roubo, bandidos tomaram rumo ignorado.

O Policiamento de toda a 3ª CIA/PM, segue a procura do casal, quem tiver informações que leva aos autores deste roubo, podem entrar em contato com a Polícia Militar através do telefone 190 ou da Base Comunitária pelo telefone (18) 3528-1361, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.