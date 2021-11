FLÓRIDA: Vereadores cobram prestação de contas da Santa Casa

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista foi aprovado por unanimidade um requerimento com pedido de informações e prestação de contas à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista.

O requerimento apresentado é de autoria do vereador e presidente do Legislativo Tiago Ribeiro de Souza, subscrito pelos vereadores Ricardo, professor Rafael, Gato do Ovo e João Catenga.

No requerimento, os vereadores pedem que a Santa Casa apresente ao Legislativo os relatórios mensais referentes aos demonstrativos das receitas e despesas durante este ano de 2021.

Os vereadores afirmam que é função do Legislativo a fiscalização dos atos do poder público e entidades que recebam destes recursos para a sua subvenção. Com a aprovação do requerimento, a Santa Casa terá que enviar as informações solicitadas pelos vereadores.