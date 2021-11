IRAPURU: Programa Cidade Legal regularizará documentação de imóveis em bairros

A Prefeitura Municipal de Irapuru, em parceria com o Programa Cidade Legal do Governo do Estado de São Paulo está realizando as atividades de cadastramento social para continuidade e finalização do processo de regularização fundiária.

Na semana passada Irapuru recebeu a visita do engenheiro responsável pela vistoria técnica nas áreas inscritas no programa de regularização fundiária Cidade Legal.

Durante as visitas, uma breve entrevista foi realizada com moradores das áreas que já foram inscritas e de áreas que devem ser inscritas no programa.

Em Irapuru, a Vila Esperança e a Vila Cruzeiro já estão em fase avançada de processamento, enquanto foram inscritas as áreas da rua Gonçalves Dias, Yonekiti Ishii, Colônia da Fepasa e Alécio de Souza Machado, residências da rua Yoshiuki Koga com a Marques Caivano, e residências da rua Alfredo Zanardi, no trecho que compreende entre as ruas Osvaldo Cruz e Adelino Parro Júnior.