Perseguição policial descobre organização criminosa envolvida com roubos de caminhões e liberta vítimas de cárcere privado

Conforme Polícia Militar Rodoviária, seis pessoas foram presas, uma arma foi localizada e três vítimas foram liberadas do cárcere privado.

O carro foi abordado e os criminosos que estavam no automóvel levaram a polícia até as vítimas, que estavam em uma chácara, no bairro Terras do Imoplan. As vítimas estavam dopadas e foram levadas ao hospital.