Veículo cai de ribanceira na SP-294 e quatro pessoas ficam feridas

Quatro pessoas sofreram ferimentos leves após o veículo que viajavam cair em uma ribanceira na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), município de Herculândia, na noite dessa quinta-feira, dia 25. Três das quatro vítimas – uma dispensou receber atendimento médico – do acidente, que aconteceu por volta das 19h45 no quilômetro 508, foram conduzidas para o Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã.

Segundo informações, o Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para atender uma queda em ribanceira seguida de capotamento na SP-294. Imediatamente as viaturas de Salvamento ABS-10103 e a Guarnição de Resgate UR-10116 foram para o local e constataram que um Corolla transitava no sentido Tupã a Marília e, por motivos a serem esclarecidos, cruzou a rodovia e caiu em uma ribanceira existente além do acostamento.



As quatro pessoas que viajavam no veículo ficaram feridas levemente e três foram conduzidas para atendimento pela viatura da concessionária que administra a rodovia. Além do Corpo de Bombeiros, atuaram no atendimento do acidente o Policiamento Rodoviário, que registrou a ocorrência, e viaturas da concessionária que efetuou a sinalização para evitar novos acidentes no local.