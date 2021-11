Acidente deixa duas pessoas feridas

Na tarde deste sábado (27), foi registrado um acidente de trânsito com vítima, na vicinal que liga Osvaldo Cruz a Salmourão e duas pessoas se feriram levemente.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, o ônibus seguia sentindo Osvaldo Cruz à Salmourão e o Ford Verona em sentido oposto, quando na altura do km 3, por motivos a serem apurados, o automóvel teria invadido a pista contrária e colidiu lateralmente contra o ônibus.

Com impacto motorista do Ford Verona e uma funcionária da empresa de ônibus se feriram levemente, sendo socorridas pela Unidade Regate do Corpo de Bombeiros e Concessionaria Eixo SP, para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, já o motorista do ônibus não se feriu.

Polícia Militar base de Osvaldo Cruz apoiaram a ocorrência