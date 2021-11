FLÓRIDA: Administração irá instalar playground na praça central para as crianças

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista iniciou as obras visando a preparação da praça Gerson Veronese Ferracini para receber a instalação de um playground.

O playground destinado às crianças terá diversos brinquedos proporcionando mais um espaço para adequar a praça central para receber as famílias floridenses.

De acordo com informações do prefeito Wilson Fróio Junior e do vice-prefeito Sidnei Gazola, o novo espaço ficará localizado próximo ao bebedouro e em frente ao Fórum.

Objetivando garantir a segurança das crianças, a Prefeitura irá instalar um alambrado de proteção para evitar que as crianças acessem a via que circunda a praça.

Serão instalados vários brinquedos no local para fazer a diversão das crianças e seus familiares que poderão ficar nos bancos da praça. A intenção é entregar o novo espaço para as crianças no mês de dezembro.