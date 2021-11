Motociclista fica gravemente ferido após colidir na lateral de carro

De acordo a Polícia Militar Rodoviária, a moto, com placas de Santo Anastácio (SP), seguia pela rodovia sentido Alfredo Marcondes (SP), quando atingiu a lateral de um carro.

Ainda conforme a corporação, no local existe um cruzamento em nível, com dispositivo que dá acesso a um condomínio residencial. O condutor do automóvel tentava realizar o cruzamento da via no momento do acidente.