ADAMANTINA: Prefeitura abre concurso público para diversos cargos em todos os níveis de escolaridade

A Prefeitura de Adamantina abre concurso para diversos cargos de nível fundamental, médio e/ou técnico e superior. As inscrições podem ser efetuadas de 13 até as 16h do dia 28 de dezembro exclusivamente pelo site www.conscamweb.com.br

Para os cargos de nível fundamental, a taxa de inscrição é de R$11,89; para os cargos de nível médio e/ou técnico R$12,08 e para superior de R$12,14. As cargas horárias variam de 30 a 44 horas semanais e os salários variam de R$1.052,03 a R$18 mil.

O concurso será dividido em provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e prova prática de caráter eliminatória e classificatória para os cargos de Agente de Vigilância Patrimonial, Ajudante Geral Feminino e Masculino, Encanador, Pedreiro e Tratorista.

A prova objetiva será realizada provavelmente no dia 06 de março de 2022 a partir das 9h. A convocação e confirmação da data e local de realização da prova será divulgada no mural e no site da Prefeitura Municipal bem como no site www.conscamweb.com.br

Mais informações podem ser obtidas em www.adamantina.com.br; na aba atos municipais; concursos e em www.conscamweb.com.br