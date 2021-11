FLÓRIDA: Prefeitura irá repassar R$ 24 mil para o asilo, atendendo diretoria da entidade

A Sociedade São Vicente de Paulo (asilo) de Flórida Paulista passa por situações financeiras complicadas – devido a vários fatores – e com a pandemia, a situação se complicou ainda mais devido à dificuldade em realizar campanhas para arrecadação junto à comunidade floridense.

Devido a esta dificuldade, há algumas semanas a pedido da diretoria do asilo, foi realizada uma reunião na Prefeitura Municipal, onde participaram representantes da entidade e o prefeito Wilson Fróio Junior e o vice-prefeito Sidnei Gazola.

Na oportunidade foi colocada pelos representantes do asilo a situação financeira da entidade, solicitando apoio da administração municipal.

Desta forma foi feito um estudo pela Prefeitura junto com o setor de Contabilidade, onde conseguiram chegar no valor de R$ 24 mil para repasse municipal de imediato para o asilo.

Em seguida foi elaborado o projeto de lei de autoria do Executivo, sendo encaminhado e aprovado na Câmara Municipal e sancionado esta semana pelo Executivo.

Foi ressaltado pelo prefei to Fróio ao encaminhar o projeto de lei para o legislativo, que o repasse financeiro no valor de R$ 24 mil ao asilo tem o objetivo de custear as despesas do setor de recursos humanos, referente aos meses de novembro e dezembro deste ano, garantindo a manutenção da entidade que presta relevantes serviços, atendendo dezenas de idosos do município diariamente.