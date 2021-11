JUNQUEIRÓPOLIS: Poupatempo inicia atendimento no complexo de atendimento municipal

Poupatempo se agrega aos onze órgãos municipais de serviços públicos que funcionam no Complexo de Atendimento

O Poupatempo de Junqueirópolis começou a funcionar no dia 24 de novembro, no Complexo de Atendimento Municipal, localizado na avenida Sete de Setembro, que agora concentra 12 órgãos públicos para agilizar o atendimento à população.

O posto está instalado no primeiro pavimento (térreo) do Complexo e nos primeiros dias, já registrou procura dos serviços pelos munícipes. “Está sendo feito o atendimento supervisionado com técnicos da Prodesp (empresa de Tecnologia do Governo de São Paulo, responsável pela administração do Poupatempo),que neste primeiro momento estão dando o suporte necessários, depois prossegue normalmente”, informa a diretora da Fazenda da Prefeitura, Anidelci Picinini.

A unidade de Junqueirópolis funcionará com oito funcionários, moradores de Junqueirópolis, contrata dos pelo Governo do Estado, por meio de empresa terceirizada. A prestação dos serviços pode ser obtida por auto-atendimento pelos usuários nos meios eletrônicos disponíveis ou com a presença de um servidor para auxiliá-lo.

“A implantação do Poupatempo em Junqueirópolis é uma conquista muito grande, uma vez que são instalados apenas em cidades com mais de 40 mil habitantes, o prefeito Osmar Pinatto o pleiteou junto ao Governo do Estado para que os moradores não precisassem se deslocar para Dracena (onde funciona o Poupatempo) para obter um documento como o RG, carteira de habilitação entre as dezenas de serviços oferecidos”, ressalta a diretora.

“Além da economia para os moradores da cidade em transporte e às vezes alimentos para o obter o documento, o Poupatempo de Junqueirópolis vai beneficiar também a população dos municípios vizinhos a exemplos de Irapuru, Flora Rica e Pacaembu”, avalia Anidelci.

Ela explica ainda que a unidade de Junqueirópolis vai prestar os mesmos disponíveis em todos os polos. O Poupatempo oferece mais de 160 serviços gratuitos, desde emissão de cédula de identidade, carteira profissional a licenciamentos de veículos.

ATENDIMENTO

O Complexo de Atendimento Municipal sedia agora 12 órgãos públicos onze municipais e o Poupatempo estadual. Está localizado na avenida 7 de Setembro-1237.

A junção dos órgãos no mesmo endereço, esclarece a diretora, foi uma medida planejada do Executivo, com objetivos de facilitar o acesso da população aos serviços e também pela viabilidade econômica.

Antes, informa Anidelci, os órgãos municipais funcionavam em quatro prédios em diferentes pontos da cidade o que muitas vezes dificultava ao cidadão que precisava se locomover de um lugar para outro e conseguir os documentos que hoje ele tem acesso no mesmo prédio, resolvendo de forma ágil suas necessidades.

“Foi uma medida do Executivo pensando no bem-estar da população com a acessibilidade, economia e desburocratização dos serviços”, enfatiza Anidelci. Sobre a parte financeira, informa a diretora, as mudanças para o único prédio vão gerar economia de 30% para a Prefeitura em relação aos valores que eram pagos em alugueis e manutenção dos imóveis como energia e internet.

O Centro de Atendimento oferece acessibilidade para quem necessita, incluindo elevador do primeiro pavimento (térreo) para o segundo pavimento, climatização e mobiliários para acomodar os usuários.